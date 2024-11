Grande festa al San Vito nel ricordo del giocatore morto nel novembre 1989 in circostanze ancora da chiarire

Ricordando Denis Bergamini, le vecchie glorie del Cosenza sono tornate a calcare il manto erboso del San Vito, oggi intitolato alla memoria di Gigi Marulla, per una festosa sfida calcistica contro una rappresentativa di sindaci e amministratori locali dei comuni della provincia. Tanti i protagonisti della stagione 87/88, quella dello storico ritorno in serie B dei silani: dal difensore Francesco Marino al portiere Luigi Simoni, dall'eclettico Alberto Urban all’allenatore Gianni Di Marzio. E poi altri volti amati dal pubblico rossoblù: Savoldi, Mendil, Altomare, Renzetti, Miceli, Napolitano, De Rosa, tanto per citarne qualcuno.





L’iniziativa è stata organizzata dall’Academy Football Team, squadra di calcio dilettantistica che porta il nome di Bergamini, neopromossa in seconda categoria. Il frate ultrà Fedele Bisceglia ha dato il calcio d’inizio. Presente la sorella di Denis, Donata Bergamini, sempre determinata nella sua battaglia condotta da quasi trent’anni per ottenere giustizia.