Una donna è stata aggredita e azzannata da un gruppo di cani randagi a Vibo Valentia.

L'episodio è avvenuto in località "Croce Nivera" dove la donna stava passeggiando da sola.

Gli animali, uno dei quali di grosse dimensioni, si sono avventati contro la donna che è stata azzannata ad una gamba.

Un passante è intervenuto ed è riuscito a mettere in fuga il branco.

La donna, che è stata soccorsa e portata nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino, ha riportato ferite non gravi.