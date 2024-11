Sarebbe dovuto ad una emorragia all’addome il decesso di E.C., la donna di 67 anni morta la mattina del 2 novembre scorso nel reparto di pronto soccorso dell’Annunziata di Cosenza. Questo l’esito dell’autopsia eseguita nella mattinata di oggi, 7 novembre, dai medici legali incaricati. Secondo la ricostruzione dei familiari, assistiti dall'avvocato Massimiliano Coppa, la vittima si era recata in ospedale il 31 ottobre, con una perdita di sangue nelle feci ed i valori dell’emoglobina molto bassi. I sanitari l'hanno sottoposta ad una trasfusione. È stata poi sottoposta ad una gastroscopia. Si cerca di capire se in seguito vi sia stato un monitoraggio delle condizioni della paziente. I referti dell’esame autoptico saranno depositati entro i prossimi 90 giorni. La Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo, per il momento si procede contro ignoti. L’indagine è condotta dal sostituto Donatella Donato e coordinata dal Procuratore capo Mario Spagnuolo. La salma è stata restituita alla famiglia. Domani, 8 novembre, saranno celebrati i funerali.