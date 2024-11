E' accaduto a Pizzo. La donna aiutata da alcuni passanti ha dato alla luce un bambino. Si chiama Emanuele ed è in buone condizioni di salute

Una donna di origine bulgara ha partorito per strada aiutata da alcuni passanti. E' accaduto a Pizzo alle due della scorsa notte. Secondo quanto raccontato da alcuni passanti, la donna ha partorito così velocemente da non avere il tempo per andare in ospedale . Il bambino si chiama Emanuele e sta bene