Si pensa a cause naturali. Altro decesso in un quartiere centrale di Reggio Calabria: morto un uomo in zona Villini Svizzeri

Una donna di 60 anni è stata trovata senza vita nella giornata odierna a Villa San Giovanni. Ignote le cause del decesso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, chiamati in causa per accedere allo stabile, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini volte a stabilire quale sia stata la dinamica dei fatti che ha condotto alla morte della donna. Gli investigatori, all'esito di un primo sommario esame, non escludono che il decesso possa essere avvenuto per cause naturali, ma è necessario effettuare i dovuti accertamenti per eliminare qualsiasi dubbio residuo.

Un secondo decesso, invece, si è verificato a Reggio Calabria, nel quartiere Villini Svizzeri. Anche in questo caso si tratta di una donna della quale non è stata resa nota l'età. Anche in questo caso accertamenti in corso per stabilire con certezza le cause della morte.