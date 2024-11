Il presidente della protezione Civile regionale Carlo Tansi: 'la situazione era stata ampiamente annunciata anche all'Anas ma non è stato adottato alcun provvedimento preventivo'

La circolazione sulla Salerno- Reggio Calabria è tornata regolare solo a tarda notte. A renderlo noto la stessa Anas che aggiunge che dalle 00:30 la circolazione autostradale è stata ripristinata. Secondo la stessa Anas, sono circa 200 i veicoli leggeri soccorsi nella notte, dopo essere rimasti bloccati, per quasi dieci ore, a causa delle intense nevicate che hanno colpito il cosentino.Il blocco ha interessato il tratto dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria compreso tra gli svincoli di Falerna e Cosenza. Tante le segnalazioni di automobilisti che sono rimasti isolati al gelo senza generi di prima necessità.

Carlo Tansi, presidente della Protezione civile regionale ha dichiarato: "Questa situazione era stata ampiamente preannunciata anche all’Anas con i bollettini meteo della Protezione civile della Regione Calabria che da oltre 36 ore prevedevano, nell’area colpita, neve fino a 200 metri sul livello del mare". Tansi chiarisce che "solo l’Anas, come previsto dalla legge, deve assicurare il transito veicolare rimuovendo la neve su una strada di sua proprietà mentre non ha adottato alcun provvedimento preventivo per fronteggiare tale situazione".

LEGGI - Anas: in Calabria la solita figura da pirla!

Le interviste



"Solo a tarda notte - dichiara Tansi - hanno consentito alla Protezione civile di intervenire e portare aiuto alle persone ferme in autostrada, prima avremmo rischiato di intralciare i mezzi di soccorso".Inatanto il presidente dell'Anas armani ha nominato una commissione d'inchiesta interna per far luce su quanto accaduto e capire di chi sono eventuali responsabilità.

Oggi alle 15 su LaC canale 19 o in diretta streaming su www.lactv.it nella trasmissione 'I Fatti in diretta' approfondiremo il disastro dell'Anas, che ha portato al commissariamento della struttura calabrese.