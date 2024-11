Gli abitanti della località crotonese hanno portato tutto il malessere registrato in questi ultimi giorni

Gli abitanti degli 84 immobili sequestrati in località Margherita a Crotone venerdì, sono stati ricevuti dal sindaco Ugo Pugliese per fare il punto della situazione. Presenti i consiglieri comunali Enrico Pedace, Fabiola Marrelli e Valentina Galdieri - entrambe anche abitanti della zona interessata - e il dirigente del Settore IV del Comune Giuseppe Germinara. Il sequestro è stato attuato poiché l'area sulla quale sorgono le villette è di categoria R4, ovvero a rischio idrogeologico, poiché gli immobili sorgono accanto il canale 19.





Quello che è emerso è che si farà un sopralluogo sul corso d'acqua per controllare le opere abusive che possono ostacolare il flusso, e, prima di tutto, una pulizia ordinaria del canale, visto che c'è già un bando, bisogna solo aprire le buste. Oltre a tutto ciò è necessaria la rimozione di tutti gli ostacoli che possono influire sul normale corso dell'acqua e la messa in sicurezza dello stesso canale con l'innalzamento delle spallette. Dove non sono presenti queste ultime, saranno creati gli argini. I cittadini, ovviamente, hanno portato al tavolo il malessere della situazione, visto che continuano ad abitare nelle villette, ma sono costretti ad evacuare ogni qualvolta si presenterà una situazione di allerta meteo.

Secondo quanto hanno riferito, sono parte lesa e non sapevano che la zona fosse a rischio idrogeologico; hanno detto che è stato creato un danno, non da parte della Procura della Repubblica che ha richiesto il sequestro, ma da parte del Comune. Il sindaco Ugo Pugliese ha dichiarato che è stata creata un'app dove i cittadini di località Margherita saranno avvisati in caso di evacuazione. Resta il fatto che la zona deve essere interessata dalle azioni sopra citate prima di eventuali eventi meteorologici importanti.