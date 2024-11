Il questore di Vibo Valentia, Andrea Grassi, è stato rimosso dall’incarico a seguito della condanna a un anno e quattro mesi inflittagli a Caltanissetta nell’ambito del processo che vede come principale imputato l’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Grassi, che reggeva la questura cittadina dal luglio 2018, nel corso di una conferenza stampa sulla presentazione della Carta dei servizi che si è tenuta questa mattina. «Il Capo della Polizia mi ha chiesto un passo indietro - ha detto Grassi -. Io per il bene dell’Istituzione ne faccio tre» ha aggiunto dicendosi rammaricato per l’esito della vicenda e per dover interrompere il proficuo lavoro avviato a Vibo. Noto il nome del successore di Grassi: si tratta di Annino Gargano, già alla guida della Squadra mobile di Bari e attualmente in servizio all’Ufficio centrale ispettivo della Polizia di Stato.