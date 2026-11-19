Condanna a 4 anni e 5 mesi di reclusione, interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e pagamento delle spese processuali. A titolo di provvisionale, il Tribunale ha condannato l’imputato al pagamento di una provvisionale (immediatamente esecutiva) ammontante a cinquemila euro, mentre il risarcimento dei danni dovrà essere liquidato in separata sede. Questa la sentenza emessa dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia (presidente il giudice Gabriella Lupoli) nei confronti di Armando Petrolo, 62 anni, di Pannaconi di Cessaniti. I giudici hanno riqualificato le accuse di violenza sessuale e violenza privata in sequestro di persona, condannando l’imputato – sotto il vincolo della continuazione dei reati – anche per le accuse di lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio. Riconosciuta dal Tribunale la recidiva reiterata e le contestate aggravanti, ma è caduta l’accusa più grave, ovvero quella di violenza sessuale. L’imputato era difeso dall’avvocato Caterina Ferrari Messina. Parte offesa, una dottoressa della Guardia medica di Cessaniti che nel febbraio 2024 aveva denunciato di essere stata aggredita durante una visita medica a Pannaconi. La professionista si era costituita parte civile nel processo ed era rappresentata dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Marianna Zampogna. Anche il pm Maria Barnabei, al pari dell’avvocato Caterina Ferrari Messina, aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato per l’accusa di violenza sessuale e la condanna per le altre contestazioni.

I precedenti

Il 62enne di Pannaconi è un volto noto ai militari dell’Arma. Era stato infatti già arrestato nel febbraio del 2019 dopo un’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia per una serie di furti consumati tra Jonadi e San Costantino Calabro. Inoltre era stato inoltre già detenuto dal 2009 al 2013 per i reati di violenza e lesioni.

I fatti al centro del processo

La dottoressa della Guardia medica era stata allertata dalla moglie di Petrolo. In particolare la donna, nel corso della telefonata, aveva paventato un probabile infarto. Il paziente, invece, dopo una prima visita avrebbe afferrato la dottoressa per un braccio per poi spingerla in un’altra stanza buia, mettendole una mano sul viso al fine di tapparle la bocca e compiere o subire - secondo l’originaria contestazione - atti sessuali. Un’accusa, quest’ultima, però caduta in quanto per tale reato (violenza sessuale) il Tribunale ha accolto le argomentazioni difensive dell’avvocato Caterina Ferrari Messina (pur riqualificando il reato contestato in sequestro di persona), in considerazione anche della pronta reazione della donna – che si è difesa con schiaffi e calci – che ha evitato il peggio. La dottoressa era poi ricorsa alle cure del Pronto soccorso di Vibo per ferite giudicate guaribili in sette giorni. Dura era stata la condanna all’indomani dell’episodio anche da parte dell’Ordine dei medici della provincia di Vibo Valentia.