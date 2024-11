Non ce l’ha fatta G. C. , queste le sue iniziali, il giovane in coma dopo un incidente stradale avvenuto questa estate sulla statale 106 a Roccella Jonica. Il 20enne di Bovalino è deceduto all’’ospedale di Catanzaro. Nel sinistro dello scorso 18 luglio una Porsche Coupe era finita fuoristrada in una scarpata prendendo fuoco.

A bordo vi erano due persone tra cui il 20enne, ferito in modo grave e morto nella serata di ieri. La seconda, avvolta dalle fiamme, era riuscita in un primo momento ad abbandonare l’autovettura ma è deceduta a pochi metri dalla stessa.