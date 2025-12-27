Un cadavere è stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia in località San Cataldo, nella zona nord di Cariati. La scoperta è avvenuta intorno alle sette, quando un uomo, mentre portava il cane sull’arenile, ha notato il corpo e ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Capitaneria di porto. Il corpo si presenta in stato di decomposizione non avanzata ed è quasi integro. I polpacci risultano privi di carne, probabilmente a causa dell’azione di pesci. Indossava scarpe e pantaloni, mentre un maglione copriva il volto, rendendo impossibile in un primo momento il riconoscimento.

Dai tratti visibili si tratterebbe di una persona dalla pelle chiara, presumibilmente di mezza età o giovane. Al momento non sono emerse generalità né elementi utili all’identificazione.

Sono stati effettuati controlli su eventuali persone scomparse a Cariati, Corigliano e Crotone, senza riscontri. Nessuna segnalazione arriva nemmeno dal mondo della pesca.

Si ipotizza che il corpo possa provenire dal mare, forse legato a sbarchi avvenuti nei giorni scorsi. Per chiarire le cause del decesso si attende l’arrivo del medico legale di turno, proveniente da Amantea, competente per l’intera provincia di Cosenza nei giorni festivi. Sul posto gli uomini della Guardia costiera e il sindaco Cataldo Minò che da questa mattina sta seguendo l'evolversi del dramma.