L'uomo, 60 anni, era stato trasferito al Pronto soccorso. Fatale la caduta a seguito della quale aveva urtato la testa contro un muretto

Era andato in una campagna vicino casa per eseguire dei lavori, ma ci ha rimesso la vita. E’ successo a Gerocarne ed a perdere la vita è stato Michele Palmieri, operaio comunale. Il 60enne si era arrampicato su un albero al fine di tagliarlo ma gli è stata fatale una caduta ed una botta in testa urtando con un muretto. Trasferito al Pronto Soccorso, l’operaio comunale è poi deceduto nel corso della notte. Il 60enne era molto conosciuto in paese.