Dramma in mare, al largo della costa di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Un uomo di 58 anni è caduto da un peschereccio probabilmente a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Il poveretto è stato subito recuperato dagli altri pescatori presenti a bordo dell'imbarcazione che, lo hanno tirato fuori dall'acqua e, nel frattempo, hanno allertato il 118.

L'elisoccorso si è alzato in volo e, dopo essere atterrato nel porto di Corigliano, i medici hanno raggiunto il peschereccio su un gommone della guardia costiera dopo aver percorso circa dieci miglia nautiche. L'intervento è stato tempestivo, ma purtroppo i tentativi di rianimare il 58enne sono risultati vani.