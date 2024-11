L'incidente è avvenuto sulla statale 107 nel comune di Santa Severina. Ferito il conducente della seconda vettura trasportato in ospedale

Incidente mortale sulla strada statale 107. Il sinistro si è verificato nel comune di Santa Severina, nel Crotonese, e ha visto coinvolte due autovetture con all’interno due uomini al volante. Nell’impatto, purtroppo, per uno dei due non c’è stato nulla da fare poiché è deceduto sul colpo, l’altra persona è stata estratta viva dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Crotone, ed è stata consegnata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio. L’intera zona dove è avvenuto l’incidente è stata messa in sicurezza dai pompieri, mentre la Polizia Stradale ha effettuato i rilievi del caso.