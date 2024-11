Si tratterebbe di un incidente autonomo. La piccola, che viaggiava con la famiglia, sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto

Tragico incidente questo pomeriggio sulla statale 106 all’altezza di Cirò Marina, nel Crotonese. A perdere la vita una bambina di sei anni che viaggiava insieme alla famiglia a bordo di un’Opel Astra che, per causa in corso di accertamento, è finita fuori strada (foto ilcrotonese.it). Insieme alla piccola vittima, che sarebbe stata sbalzata fuori dal mezzo, anche il padre, la madre e un’altra figlia, tutti trasportati all’ospedale di Crotone dove si trovano ricoverati in prognosi riservata. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone, i Carabinieri, la Polizia Stradale e i sanitari del 118.