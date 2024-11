Nell’impatto tra due auto, l’80enne ha avuto la peggio. Nonostante i soccorsi è deceduto in ospedale

Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina a Crotone, lungo l'ex strada statale 106, in località Gabella. A perdere la vita un anziano di 80 anni che conduceva una Toyota Aygoo che ha impattato una Bmw. Il conducente alla guida di quest’ultima è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale ed i vigili del fuoco per estrarre l'uomo. Nonostante i soccorsi l’anziano è morto in ospedale.