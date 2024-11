I carabinieri di Roseto Capo Spulico hanno arrestato, ad Amendolara, un giovane di 27 anni, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane, a seguito di una perquisizione nella sua abitazione, eseguita con l'ausilio di unita' cinofile provenienti da Vibo Valentia, e' stato trovato in possesso di 12 involucri termosigillati contenenti complessivamente 60 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, 3 trituratori, materiale vario per il confezionamento e 300 euro in contanti. Tutto quanto trovato e' stato sottoposto a sequestro.