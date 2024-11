Spaccio di droga sulla spiaggia, con le dosi nascoste nei pressi del muro di delimitazione con il lungomare. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro che hanno arrestato tre giovani, tutti di nazionali gambiana. Da alcuni giorni i militari del Nucleo operativo e radiomobile avevano notato la presenza del gruppetto nei pressi della spiaggia, con un continuo via vai di giovani. E’ scattato, così, il monitoraggio della zona che ha permesso di individuare il continuo spaccio di marijuana.

La droga nascosta anche in spiaggia

La droga veniva nascosta nelle fessure presenti sul muro che sostiene la passeggiata del lungomare nonché la stessa sabbia, sotto la quale venivano sistemati gli involucri di cellophane contenenti la droga. In manette sono finiti I.J., 29 anni, A.J., 24, e M.L., 28, tutti di nazionalità gambiana, sorpresi mentre cedevano diversi quantitativi di marijuana a giovani catanzaresi per i quali si procederà alla segnalazione quali assuntori di stupefacenti. L’attività è proseguita con le perquisizioni sul posto che hanno permesso di rinvenire, anche sotto la sabbia, 200 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione, diversi involucri di cellophane ritagliati da buste della spesa, oltre a 600 euro in contanti, in banconote di vario taglio, a dimostrazione della rilevante attività di spaccio avviata dalle tre persone, tutti disoccupati e senza fissa dimora.