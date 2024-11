A seguito di perquisizione domiciliare rinvenuto oltre un chilo e mezzo di marijuana e 4 grammi di hashish. Il giovane è stato sottoposto ai domiciliari

A Rende, nel Cosentino, i militari della Stazione Carabinieri di San Pietro in Guaranohanno arrestato un 21enne del luogo, studente universitario, per il reato di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I militari operanti, durante un servizio di controllo del territorio, in Rende (CS), via Verdi notavano il giovane, il quale, alla vista della pattuglia iniziava a correre velocemente per le vie circostanti.

Inseguito e bloccato dai militari lo stesso veniva sottoposto a perquisizione personale rinvenendo, all’interno dello zainetto, un sacchetto in cellophane contenente 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana”. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire complessivamente ulteriori: 1,660 Kg di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana”; 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Hashish”;1 grinder; bilancino di precisione; la somma di 1.450 euro suddivisa in banconote di diverso taglio.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto veniva posto sotto sequestro. Il giovane, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione, in regime di custodia cautelare domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.