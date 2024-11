Modificata la misura cautelare disposta in un primo momento. Il ragazzo di Satriano era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante un normale controllo dei carabinieri

Il Tribunale di Catanzaro ha disposto la convalida della misura dell'obbligo di dimora nei confronti di un giovane di Satriano, sorpreso sabato sera durante un normale controllo stradale organizzato dai carabinieri della stazione di Satriano in possesso di sostanze stupefacenti, denaro contante e un bilancino.

Il giovane era finito agli arresti domiciliari, misura modificata poi dal giudice in obbligo di dimora. Nel corso dell'udienza il difensore del giovane, l'avvocato Giuseppe Vetrano, ha infatti dimostrato come il giovane fosse regolarmente assunto. Tanto è valso per affievolire la misura nei suoi confronti.