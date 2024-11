E' quanto emerge dal bilancio dell'attività condotta dalla Finanza. Nelle ultime settimane con i controlli a Villa San Giovanni, 6 denunce e 11 segnalazioni

Continua l'attività di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti da parte dei finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. Dall'inizio della stagione estiva, infatti, sono stati intensificati i controlli per contrastare il delicato fenomeno dell'uso di sostanze stupefacenti che mai come oggi riguarda sempre più giovani.

I controlli si concentrano prevalentemente nei pressi degli imbarcadero di Villa San Giovanni, punto focale per i collegamenti stradali e ferroviari da e per la Sicilia che, durante la stagione estiva è presa d'assalto da migliaia di adolescenti che, non di rado, per rendere "alternativo" il loro soggiorno, viaggiano muniti di qualche dose di sostanza stupefacente.

Nelle ultime settimane 6 persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e di 11 soggetti sono stati segnalati a diversi prefetti per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope e di circa 100 grammi di droga, tra hashish e marijuana sottoposta a sequestro.

Un chiaro messaggio lanciato dai militari delle fiamme gialle reggine che senza soluzione di continuità sono presenti sul territorio a contrasto del sempre più crescente e preoccupante fenomeno della circolazione e consumo di sostanze stupefacenti che, oltre a procurare un grave nocumento alla salute di chi ne fa uso, crea gravi alterazioni dello stato psichico che possono avere importanti conseguenze a livello sociale.