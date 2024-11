Nel primo caso i militari hanno sequestrato un coltello a serramanico, nel secondo è stato fermato un 19enne rumeno che poco prima, per futili motivi, aveva provocato ferite alle mani alle sorelle

Nella serata di ieri a Lattarico, nel Cosentino, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 40enne cosentino, per il reato di “porto abusivo di armi”. I militari operanti hanno fermato l’uomo durante un servizio di controllo del territorio rinvenendo, a seguito di perquisizione personale e veicolare, un coltello a serramanico di lunghezza complessiva di 16 cm celato all’interno dell’abitacolo dell’autovettura. L’arma veniva posta sotto sequestro.

Nella stessa serata, a San Vincenzo La Costa (Cosenza), i militari della Stazione Carabinieri di San Fili, hanno invece in stato di libertà un 19enne rumeno, per il reato di “lesioni personali”. I militari operanti, nel corso di servizio di controllo del territorio, accertavano che il giovane, poco prima, a seguito di una lite per futili motivi, utilizzando un coltello da cucina, aveva provocato delle ferite alle mani delle sue sorelle, una 28enne e una 26enne entrambe di nazionalità rumena. L’arma veniva posta sotto sequestro.