Vittime due imprenditori 42enni di Vibo Valentia che si trovavano nei pressi di una panetteria nella frazione Portosalvo. Trasportati all'ospedale di Tropea, non sono gravi

Si è consegnato ai carabinieri di Vibo l’autore della sparatoria costata il ferimento di due cognati a Portosalvo. La sparatoria è avvenuta in via Sant’Anna dinanzi ad una panetteria. Secondo una prima ricostruzione, Antonio Ciliberto al culmine di una discussione e dopo aver preso le difese del titolare di un panificio, avrebbe aperto il fuoco all’indirizzo di Aldo Barbieri, rimasto ferito alla gamba destra, e di Pietro Perugino, entrambi di 42 anni, residenti a Pannaconi di Cessaniti.

I feriti si trovano ricoverati in ospedale (trasportati prima a Tropea e poi a Vibo) e sono stati dichiarati fuori pericolo. Aldo Barbieri è uno dei soci della Cof spa, l’azienda di Portosalvo di recente dichiarata fallita e che produceva sino al 2018 venti milioni di confezioni di frutta e verdura l’anno. Dopo aver aperto il fuoco per quattro volte, Antonio Ciliberto, residente a Vibo Valentia, si era dato alla fuga. Si è consegnato ai carabinieri accompagnato dal suo avvocato. Gli vengono contestati i reati di lesioni aggravate, spari in luogo pubblico, porto illegale di arma da fuoco.