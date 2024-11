Nello scontro sono state coinvolte due automobili. Sul posto il personale Anas e la Polizia Stradale che hanno provveduto a ripristinare il traffico

La statale 18 “Tirrena Inferiore” è rimasta chiusa al traffico per circa mezz'ora in entrambe le direzioni, a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli a Belmonte Calabro. L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha provocato il ferimento di due persone. Il personale Anas e della Polizia Stradale presente sul posto ha gestito la viabilità e la rimozione dei veicoli incidentati per consentire la riapertura al traffico.

Francesco Pirillo