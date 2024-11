Arrestato il 23enne Francesco De Cicco, accusato di tentato duplice omicidio.

Una lite tra amici. Queste sarebbero le motivazioni della sparatoria avvenuta ieri sera in provincia di Cosenza. I tre viaggiavano insieme quando è avvenuto lo scontro, per motivazioni ancora da chiarire. Scontro che è finito con una sparatoria. La peggio l'ha avuta D.M., 23enne rumeno ora ricoverato all'ospedale di Cosenza in gravi condizioni. L'altro ferito R.M. è stato ascoltato stanotte in Questura per ricostruire l'accaduto. Individuato anche il terzo giovane che si trovava nell'auto al momento della sparatoria F.D, 23enne, fermato con l'accusa di tentato duplice omicidio. Non è stata individuata l'arma che ha esploso i numerosi colpi.