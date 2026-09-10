La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, diretta dal procuratore Emanuele Crescenti, ha concluso le indagini preliminari notificando un'informazione di garanzia a due persone formalmente indagate, entrambe appartenenti all'amministrazione comunale, in relazione all'ipotesi di reato, in concorso, di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina con pericolo per le persone.

Il procedimento riguarda il distacco di una parte del controsoffitto del Teatro comunale "N. A. Manfroce", verificatosi l'1 febbraio 2026 durante lo svolgimento dello spettacolo 'Il circo di Pinocchio".

In occasione dell'evento alcune persone presenti hanno riportato delle lesioni successivamente sottoposte ad accertamento sanitario. Le indagini, svolte dalla Polizia locale di Palmi con il coordinamento della Procura, hanno riguardato, tra l'altro, le condizioni della struttura, le attività di manutenzione e di vigilanza sul teatro, le modalità di organizzazione e apertura dell'evento, nonché le comunicazioni e le condotte tenute dai soggetti che, secondo l'ipotesi provvisoria, avrebbero avuto competenze o informazioni rilevanti rispetto alla sicurezza dei locali.

Nell'ambito dell'indagine - spiegano gli investigatori - sono stati acquisiti gli interventi e le valutazioni dei Vigili del fuoco, la documentazione amministrativa riguardante la gestione e l'utilizzo della struttura, la documentazione sanitaria e sentite le persone coinvolte nell'evento e informate sui fatti.