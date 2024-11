Salvati due pescatori, finiti in mare durante una battuta di pesca

Cropani (KR) -Due persone, finite in mare dopo che la barca a bordo della quale stavano effettuando una battuta di pesca sportiva era affondata per cause in corso d'accertamento, sono state soccorse a Cropani dal personale della Capitaneria di porto di Crotone e dell'Ufficio locale marittimo di Catanzaro Lido. Le due persone soccorse si trovavano, in condizioni di difficoltà, a cinquecento metri dalla riva. Erano in buone condizioni di salute, anche se visibilmente provate.