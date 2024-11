Eseguita la misura cautelare della custodia in carcere per il 41enne, ritenuto parte del commando di fuoco che il 4 aprile 2022 uccise il pregiudicato e la sua fidanzata

Ancora una svolta investigativa nel duplice delitto di Cassano Ionio, avvenuto il 4 aprile 2022. Nella giornata odierna, i carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, hanno eseguito in carcere a Civitavecchia, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Faillace, come richiesto dalla Dda di Catanzaro.

La misura nei confronti di Faillace, già detenuto per il processo Athena, è stata adottata sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi, in ordine ai delitti di omicidio premeditato in concorso e di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, con l’aggravante mafiosa.

Il provvedimento scaturisce dalle complesse attività di indagine, coordinate dalla Dda di Catanzaro ed eseguite dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Cosenza, in relazione al duplice omicidio consumato il 4 aprile 2022 tra Cassano Ionio e Castrovillari ai danni di Maurizio Scorza e della compagna Hanene Hedhli.

La misura cautelare è intervenuta a seguito degli approfondimenti investigativi condotti nel solco delle precedenti indagini aventi ad oggetto lo stesso fatto di reato, per il quale, il 14 maggio scorso, la Corte d’Assise di Cosenza ha pronunciato, nei confronti di Francesco Adduci, giudizio di condanna, di primo grado, a 21 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario premeditato con l’aggravante mafiosa.

In particolare, la vittima sarebbe stata attratta presso il podere del soggetto nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di primo grado dalla Corte d’Assise di Cosenza, con il pretesto della consegna di un agnello, in data 4 aprile 2022, e in tale occasione si è consumato l’omicidio della coppia, i cui corpi veniva trasportati in altro luogo. Nel luogo del ritrovamento, il cadavere di Scorza è stato rinvenuto all’interno del bagagliaio della sua autovettura, insieme all’agnello effettivamente consegnatogli prima di essere ucciso, mentre la donna era adagiata sul sedile anteriore lato passeggero.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire, sul piano della gravità indiziaria, le responsabilità circa l’esecutore dell’omicidio e la causale da ricondurre alla logica di contrapposizione tra gruppi di ‘ndrangheta per il controllo criminale del territorio. Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate, nei confronti dell’indagato attinto dalla ordinanza cautelare, è attualmente nella fase delle indagini preliminari. L’indagato è da considerare presunto innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.