L'indagine ha permesso di stabilire che gli autori hanno pianificato il duplice attentato. Nel primo caso, per la mancata concessione di un prestito di denaro, nel secondo in seguito a un litigio

I carabinieri di Chivasso, nel Torinese, hanno arrestato quattro persone di origini calabresi, residenti in provincia di Torino, per duplice tentato omicidio aggravato in concorso e detenzione abusiva di arma comune da sparo.I quattro arrestati sono: i fratelli Davide e Francesco Gioffrè, di 21 e 34 anni, il cugino Domenico Gioffrè, 38 anni e Antonio Guerra, 39 anni.

I fatti risalgono al 13 ottobre 2016, quando a Chivasso, poco distante da Torino, Bruno Lazzaro,28 anni (in foto), originario di Sorianello nel Vibonese ma residente a Volpiano e Rocco Morano, 54 anni, di Torrazza entrambi con precedenti penali, erano finiti in ospedale con alcune ferite da arma da sparo. L'indagine ha permesso di stabilire che gli autori hanno pianificato il duplice attentato. Nel primo caso, per la mancata concessione di un prestito di denaro, nel secondo in seguito a un litigio avvenuto alcuni giorni prima.

Bruno Lazzaro era stato arrestato nel 2015 per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, mentre Salvatore Lazzaro (fratello di Bruno) è stato ucciso nel 2013 in località Fago Savini di Sorianello mentre si trovava agli arresti domiciliari.