La madre del nostro collaboratore aveva 89 anni. La vicinanza dell’editore e di tutta la redazione

Una donna d’altri tempi. Definisce così Enzo Filia, il nostro autore satirico, la sua mamma, scomparsa nella giornata di oggi. Rosaria Paolì aveva 89 anni. Vedova da 12 anni, ha avuto da sempre la straordinaria capacità di tenere unita tutta la famiglia: cinque figli e trentaquattro nipoti e pronipoti. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15:00 a Pizzoni, nel Vibonese,

A Enzo e alla sua famiglia l’abbraccio e la vicinanza dell’editore Domenico Maduli, del direttore editoriale, del direttore responsabile Franco Laratta e di tutto il network LaC.