Si è spento nella giornata di ieri il padre del giornalista del network LaC Giuseppe Baglivo. A Giuseppe e alla alla famiglia la vicinanza e il cordoglio dell'editore Domenico Maduli e di tutto il gruppo editoriale LaC.

«Un forte abbraccio al giornalista Giuseppe Baglivo, alla cui figura del padre era fortemente legato, da sani ed integri valori familiari. Condoglianze alla famiglia di Giuseppe ed un abbraccio alla Sua mamma» - ha dichiarato l'editore Domenico Maduli.