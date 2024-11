Politica calabrese in lutto, è morto al termine di una lunga malattia il sindaco di Gerace Giuseppe Pezzimenti. Settantacinque anni, medico chirurgo, era stato rieletto due anni fa e negli anni '90 era stato consigliere regionale tra le fila del centrodestra nella Lista Sgarbi.

A causa della sua malattia nelle settimane scorse aveva nominato Salvatore Galluzzo. La camera ardente è stata allestita questa mattina in Comune, con i funerali che si svolgeranno domani nella Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta alle 15.

«L’Associazione dei comuni dell’Area Grecanica si stringe al dolore della Famiglia Pezzimenti per la grave perdita dell’On. Giuseppe Pezzimenti. Professionista con la passione per la politica, già Consigliere Regionale e più volte sindaco di Gerace, lo ricorderemo per gli ottimi rapporti istituzionali con tutti i colleghi dell’associazione». È quanto scrive in una nota il sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri esprimendo il cordoglio dei sindaci dell'area grecanica.

Il cordoglio di Roberto Occhiuto: «Esempio di professionalità e passione politica»

«Cordoglio della Giunta regionale per la scomparsa di Giuseppe Pezzimenti, medico e sindaco di Gerace. Già consigliere regionale, è stato esempio di valente professionalità e politico appassionato. Alla famiglia e alla comunità del Comune reggino la nostra sincera vicinanza» Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.