Lo annuncia la figlia Anna. È stato docente universitario e autore di numerosi saggi dedicati all'età moderna. Il cordoglio del Presidente della Repubblica: «Era riferimento di generazioni di storici, uomo di grande cultura, capace di coniugare rigore scientifico e passione per la democrazia e la giustizia»

È morto ieri sera, domenica 16, lo storico Lucio Villari. lo annuncia il sito di Repubblica scrivendo che lo ha reso noto la figlia Anna. Nato a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria nel 1933, è stato docente universitario e autore di numerosi e fortunati saggi dedicati all'età moderna. Con il fratello Rosario Villari è stato autore del manuale La società nella storia. Corso di storia per la scuola media inferiore (Sansoni).

Tante le sue apparizioni televisive. Tra i suoi libri: Settecento adieu. Dall'Illuminismo alla rivoluzione, Bompiani, Milano 1989; Il capitalismo italiano del Novecento, Laterza, Bari 1992. Bella e perduta, l'Italia del Risorgimento.

Mattarella: «Studioso insigne e fine intellettuale»

«Sono addolorato per la scomparsa di Lucio Villari, studioso insigne e fine intellettuale, riferimento di generazioni di storici, uomo di grande cultura, capace di coniugare rigore scientifico e passione per la democrazia e la giustizia. Ai suoi familiari rivolgo sentimenti di vicinanza e di cordoglio». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato ai familiari di Lucio Villari.