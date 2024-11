L'operaio 52enne è morto nel pomeriggio a causa del trauma cranico riportato nella caduta

E' morto Cesare Condoleo, l'operaio di 52 anni rimasto gravemente ferito stamattina a Tropea dopo essere caduto da un'impalcatura sulla quale stava lavorando. Condoleo, era stato trasportato in elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro,ma é deceduto nel pomeriggio per il trauma cranico riportato. I carabinieri della Compagnia di Tropea hanno avviato indagini per accertare eventuali responsabilità per la morte di Condoleo.