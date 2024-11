È morto il giornalista Paolo Pollichieni. Ne dà notizia il Corriere della Calabria, il giornale di cui da alcuni anni era il direttore.

«Paolo Pollichieni non ce l’ha fatta – scrive la testata online -. Il nostro direttore se n’è andato lunedì sera, nell’ospedale di Padova, dove era ricoverato in seguito a un delicatissimo intervento. Paolo ha lottato negli ultimi mesi contro una grave malattia. Ha lottato con coraggio, come sempre. È stato circondato dall’affetto di tanti amici e dei familiari. Per tutti noi è una perdita tremenda. Non ci sono parole. Ci stringiamo attorno alla famiglia. Il nostro abbraccio va alla moglie Giovanna e ai figli Pietro e Luciano».

La redazione e l’editore di LaC News 24 si stringono ai colleghi del direttore Pollichieni e alla sua famiglia, nella triste consapevolezza che il giornalismo calabrese ha perso uno dei suoi principali protagonisti.