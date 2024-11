La Calabria che non ti aspetti, quella da scoprire e da visitare. Partirà da qui la nuova puntata di Prima della notizia, il format condotto dal vicedirettore Enrico De Girolamo in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento da Papasidero Salvatore Bruno che insieme ai suoi ospiti ci porterà alla scoperta del fiume Lao. Nella seconda parte spazio invece a un reportage sull'A2 a cura della nostra Cristina Iannuzzi. Ospiti in studio Alessandro Mantuano, guida ambientale escursionistica e Angelina Marcelli, responsabile Cammino San Francesco di Paola. In collegamento via Skype Franco Laratta, giornalista e conduttore di LaC.

Dopo il tg delle 14, con il direttore Pier Paolo Cambareri parleremo di economia. Ospite di Dopo la notizia Francesco Aiello – docente Unical di Politica Economica.