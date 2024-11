Corruzione elettorale aggravata dall'aver agevolato la 'ndrangheta. Questa l'accusa per l'esponente di palazzo Campanella. Stessa pena richiesta anche per l'ex consigliere Pasquale Tripodi. Invocata l'assoluzione per l'ex sindaco di Motta, Laganà

Tutti gli articoli di Cronaca

PHOTO