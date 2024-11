Il Tribunale amministrativo della Calabria ha respinto l'istanza presentata dal sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro e da altri consiglieri comunali

Le elezioni provinciali a Cosenza si terranno regolarmente a febbraio. Lo ha stabilito il Tar Calabria intervenendo sul ricorso inoltrato dal sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, dai consiglieri del comune silano, Noemi Guzzo e Salvatore Cocchiero, e di Fabio Falcone, componente dell’assise di Palazzo dei Bruzi.

Il ricorso

L’istanza, vergata dall’avvocato Enrico Morcavallo, chiedeva alla magistratura amministrativa di annullare, previa sospensione, i decreti pubblicati il 28 dicembre scorso, con cui il presidente uscente, Franco Iacucci, ha fissato il voto per il 7 febbraio, in maniera ritenuta illegittima per la mancata considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica. Nelle scorse ore, la pronuncia del Tribunale amministrativo ha fugato ogni dubbio. La provincia è stata difesa dall’avvocato Demetrio Verbaro, componente dello studio del legale Alfredo Gualtieri.

La decisione del Tar

Così, nel decreto a firma del presidente Giovanni Iannini, il Tar rigetta la richiesta di sospensione e fissa la trattazione collegiale il 9 febbraio, due giorni dopo la tornata elettorale. In particolare, il giudice amministrativo fa presente che: