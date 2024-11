È un «segnale allarmante» per il responsabile sanità e vicesegretario del Pd di Crotone, Gaspare Cavaliere, il contenuto del bando di gara indetto dall'Asp di Cosenza, su delega di Azienda Zero, per la realizzazione di un primo blocco di elisuperfici abilitate al volo notturno e in condizioni meteo avverse.

Nella notizia riportata da LaC News 24 si è riferita la collocazione degli 11 siti di atterraggio dell'elisoccorso da realizzare in Calabria, ovvero due previsti a Catanzaro e altrettanti nella città di Cosenza, uno a Reggio Calabria e poi a Castrovillari, Cetraro, Lamezia Terme, Paola, Praia a Mare e Rossano.

«Ci sarebbe da esultare, se non fosse che nel leggere delle 11 postazioni previste nel bando manca la provincia di Crotone» scrive in una nota l'esponente dem. «Il segnale allarmante, se pensiamo che ad oggi il soccorso della nostra provincia è demandata esclusivamente al trasporto su gomme».

«Soprattutto nelle ore notturne e in condizioni meteo avverse i soccorsi vengono effettuati in lunghi tragitti e su percorsi disagiati che rendono nelle stagioni invernali sempre più difficili da raggiungere le aree interne e montane» aggiunge Cavaliere che precisa: «In qualità di responsabile della sanità della federazione provinciale del Partito Democratico non posso stare zitto sull’ennesima disattenzione verso la nostra provincia già priva di servizi essenziali, di strutture adeguate e di investimenti che tardano a prendere forma.

«Oggi la situazione peggiora, siamo fuori anche dalle nuove organizzazioni dell’elisuperfici che nelle ore notturne e in condizioni meteo avverse garantirebbe ai nostri concittadini un’immediata risposta in termini di soccorso e di cure. Soccorsi che oggi con i mezzi e gli uomini a disposizione del Suem 118 e con la carenza di medici nelle postazioni territoriali, non sempre si riesce a garantire.

«Chiedo al commissario e presidente Occhiuto di rivedere nell’immediatezza il piano di distribuzione delle basi di elisoccorso» conclude l'esponente del Partito democratico. «Come federazione provinciale di Crotone stiamo cercando di dare una mano con soluzioni e pareri ai manager della sanità, che il presidente Occhiuto ha voluto nominare, ma in questa situazione siamo costretti a far emergere le dimenticanze che questa regione riserva alla nostra terra».