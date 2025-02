La segretaria del Pd, Elly Schlein, mercoledì 26 febbraio sarà presente alle 4 del mattino sulla spiaggia di Steccato di Cutro per la veglia per il secondo anniversario della strage di migranti al largo delle coste crotonesi. Un naufragio costato la vita a 94 persone, tra cui tanti bambini. Questo il numero dei morti accertati, ma il conteggio delle vittime include anche alcuni dispersi. La segretaria dem era già stata a Cutro, in occasione della camera ardente dei migranti e l’anno scorso per il primo anniversario della strage.

La veglia all’alba del 26 febbraio, sulla spiaggia teatro della tragedia, è solo una delle iniziative organizzate per commemorare il triste anniversario. Gli eventi, partiti già ieri, si protrarranno infatti fino al 28 febbraio tra Cutro, Crotone, Cosenza e Botricello, alla presenza di alcuni familiari delle vittime e sopravvissuti.