Anche i Vigili del fuoco di Civitavecchia impegnati nell'emergenza incendi in Calabria. Dopo aver partecipato all'emergenza alluvione in Emilia Romagna, gli uomini della caserma Bonifazi, questa notte sono partiti alla volta di Reggio Calabria. A bruciare, da giorni, è la zona della collina denominata Pentedattilo, sopra la cittadina di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria.

Numerose famiglie sono state evacuate in via preventiva - fanno sapere i vigili dei fuoco di Civitavecchia -. Il vasto fronte di fuoco ha richiesto un grande numero di pompieri, partiti anche dalla Campania e dalla vicina Sicilia. Due Canadair fanno spola ininterrottamente lanciando, ma il vento e le temperature proibitive, circa 43 gradi, rendono molto difficoltoso il lavoro di estinzione delle fiamme.