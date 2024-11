'Siamo pronti ad intervenire direttamente al fianco delle popolazioni della fascia Jonica colpite dalla emergenza maltempo'

In questo caso, oltre alla sacrosanta richiesta di proclamare lo stato di emergenza, occorre concretamente manifestare la propria solidarietà attraverso un impegno personale per collaborare al fine di ripristinare l'agibilità in zone gravemente compromesse dalle condizioni climatiche improvvisamente devastanti.

Il dipartimento Enti Locali lancia pertanto l'appello a quanti sono disponibili per venire incontro alle popolazioni, mettendo a disposizione le nostre energie in sinergia con la protezione civile e con gli apparati dello stato già mobilitati.

Tutti dobbiamo dare il nostro contributo, per venire incontro ai tanti disagi che hanno colpito famiglie, esercizi commerciali e aziende.

Se tutti saremo in grado di dare una mano a chi in questo momento sta soffrendo, avremmo modo di contribuire attivamente al superamento di un momento di difficoltà che la nostra regione ed in nostri territori stanno

attraversando.