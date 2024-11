Il governatore della regione Calabria ha già predisposto i sopralluoghi dei tecnici regionali, nelle zone maggiormente colpite, per eventualmente richiedere lo stato di calamità. Particolarmente grave la situazione a Petilia Policastro

Aggiornamento 12:30 - "Il Presidente – informa una nota della Giunta regionale – e’ stato in queste ore in costante contatto con i sindaci dei Comuni maggiormente colpiti e con i tecnici regionali che, congiuntamente ai vigili del fuoco ed agli uffici tecnici comunali, hanno eseguito sopralluoghi nella zone interessate dal dissesto. La situazione di maggiore criticita’ risulta quella di Petilia Policastro dove, a causa di un significativo movimento franoso nella frazione “Foresta”, sono stati evacuati cinque edifici e la Prefettura di Crotone ha attivato il Centro Operativo Misto per monitorare l’evolversi dei fenomeni. Gravemente colpito e’ stato anche il litorale tirrenico cosentino ed in particolare il Comune di Diamante dove e’ stato fortemente danneggiato il lungomare. Il Presidente Oliverio, gia’ da ieri, ha avuto i contatti necessari con la struttura di missione per il rischio idrogeologico di Palazzo Chigi, al fine di ottenere il finanziamento immediato di interventi, progettati ed in attesa di finanziamento, nelle aree maggiormente colpite"







"Oggi, nel corso dell’ incontro gia’ programmato, a Roma, con la Struttura di Missione ministeriale, diretta dal Erasmo d’Angelis, sara’ discussa la possibilita’ del finanziamento immediato di un intervento di sistemazione dei canali di raccolta delle acque nella frazione ‘Foresta’ di Petilia Policastro, che si aggiunge ad un altro intervento gia’ appaltato nel centro storico dello stesso comune per il quale il Presidente, nella veste di Commissario Straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, autorizzera’ l’inizio dei lavori. Sara’ discussa anche la possibilita’ di finanziamento di un intervento strutturale di difesa costiera, anch’esso gia’ progettato dalla Regione, nelle aree prospicienti il litorale di Diamante gravemente danneggiato dalla mareggiata di sabato. Nei prossimi giorni, inoltre, all’esito della ricognizione in corso su tutto il territorio regionale da parte del Dipartimento “Lavori Pubblici”, la Giunta regionale richiedera’ al Governo lo stato di emergenza per poter dare ristoro ai lavori di somma urgenza eseguiti dagli enti locali ed ai danni subiti dai privati".





Oliverio - “Sulla situazione di difficoltà ed, in molti casi, sui danni determinati alle strutture, alle infrastrutture, agli edifici ed alle abitazioni civili, sarà fatta una ricognizione per valutare l'eventuale richiesta di dichiarazione di calamità al Governo a seguito delle persistenti piogge e del meteo di questi giorni”. Lo ha dichiarato, in una nota, il governatore Mario Oliverio che ha già predisposto i sopralluoghi nelle zone maggiormente colpite come il caso di Petilia Policastro, dove le forti ed abbondanti piogge di questi giorni hanno fatto crollare una palazzina e il sindaco è stato costretto ad evacuare alcuni stabili. Anche nell’Alto Tirreno ci sono stati danni alle infrastrutture, agli edifici e, in alcuni casi, alle strutture commerciali e turistiche. In particolare, conclude la nota, nella serata di sabato e nel corso della giornata di oggi, il presidente Oliverio è stato in contatto con il sindaco di Petilia Policastro per tenersi aggiornato sugli sviluppi della situazione grave che è venuta a determinarsi in quel comune.