Il blocco degli accessi alla raffineria di Taranto da parte dei lavoratori ex Ilva sta interrompendo i flussi logistici. Criticità anche negli aeroporti di Bari e Brindisi

Oltre la metà delle stazioni di servizio Enilive in Puglia è senza carburante a causa del blocco degli accessi alla raffineria Eni di Taranto da parte dei lavoratori ex Ilva. È quanto riferisce Eni, spiegando che le manifestazioni in corso dal 12 ottobre stanno determinando il blocco dei flussi logistici in entrata e in uscita, con ripercussioni sulla distribuzione dei carburanti.

Le conseguenze riguardano anche gli aeroporti pugliesi e le forniture destinate ai servizi essenziali e di pubblica utilità. «A oggi, prosegue la dichiarazione di “fuel shortage” negli aeroporti di Bari e Brindisi e in Puglia - segnala la società - oltre 150 stazioni di servizio Enilive su circa 300 sono prive di carburanti».

La raffineria di Taranto rappresenta un’infrastruttura strategica per la produzione e la distribuzione di carburanti nel Sud Italia, con una movimentazione media di circa 260 autobotti al giorno. L’approvvigionamento da depositi situati in altre regioni, spiega Eni, «risulta limitato dalle distanze e dalle problematiche sulla viabilità conseguenti all’estensione delle aree interessate dalle manifestazioni».

La società avverte inoltre che il protrarsi delle difficoltà logistiche e dei problemi di viabilità nell’area industriale potrebbe incidere anche sui cambi turno del personale operativo, rendendo necessaria una riorganizzazione delle attività per garantire la continuità operativa e la sicurezza del sito.

«Gli impianti della raffineria sono al momento in marcia regolare e in piena sicurezza», precisa Eni, segnalando tuttavia criticità nell’approvvigionamento dei gas tecnici indispensabili al funzionamento degli impianti. «Senza i quali sarà necessario programmare la fermata degli impianti», conclude la società.