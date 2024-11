Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo ha perso la vita mentre si trovava a bordo del mezzo agricolo in un terreno di sua proprietà. A nulla sono valsi i soccorsi

Un drammatico incidente agricolo si è verificato nella serata di ieri ad Acri, nel Cosentino. Per cause ancora in corso di accertamento, un 51enne (N.M.) ha perso la vita mentre si trovava a bordo di un trattore in un terreno di sua proprietà situato in località Montagnola.

A quanto pare, il mezzo si è ribaltato non lasciando scampo al conducente che è rimasto schiacciato. A nulla sono valsi i soccorsi giunti sul luogo della tragedia dopo l'allarme dei familiari che non vedendolo rientrare a casa hanno raggiunto il terreno dove il 51enne stava lavorando. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica.

Con quello di ieri si aggiorna ancora il tragico bollettino delle persone morte o ferite in Calabria mentre si trovavano alla guida di un trattore. Solo nell'ultima settimana tre persone (compresa la vittima di Acri) hanno perso la vita: un 14enne a Laureana di Borrello, e uomo di 74 anni a Rocca di Neto, nel Crotonese. Mentre a Belcastro, nel Catanzarese, un 44enne è rimasto ferito.