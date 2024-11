Il fermo dopo un inseguimento nel centro della cittadina. Un altro soggetto è riuscito a fuggire

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato Alessandro Garasto, 32 anni, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e porto illegale di aggressivo chimico classificato come arma da guerra. Il fatto è avvenuto sulla statale 106 nei pressi dello svincolo per Corigliano Calabro. Gli agenti nel corso di un controllo hanno cercato di fermare una macchina con due soggetti a bordo. Il conducente si è dato alla fuga mentre il passeggero, si copriva il viso con le mani tentando di nascondersi.

I fuggitivi, a forte velocità, sono arrivati nel centro di Corigliano Calabro dove hanno proseguito la loro corsa, effettuando pericolosi sorpassi e brusche manovre, mettendo a serio rischio l’incolumità dei passanti. La fuga si è conclusa con l’auto che dopo aver sbandato ha sbattuto contro un marciapiede. I due hanno cercato di proseguire la fuga a piedi. Uno ha fatto perdere le proprie tracce, mentre Garasto è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. All’interno del veicolo è stata rinvenuta una bomboletta spray sigillata, contenente liquido paralizzante vietato sul territorio nazionale perché classificato come arma da guerra.

Francesco Pirillo