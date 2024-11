Il 40enne, esponente di rilievo del sodalizio criminale, è tra i 36 destinatari del provvedimento cautelare emesso dal gip distrettuale di Catanzaro su richiesta della Dda

Continua la ricerca degli ultimi sfuggiti all'operazione "Six Towns", con cui i Carabinieri del comando provinciale di Crotone hanno colpito e smantellato la struttura di 'ndrangheta ormai nota come "Locale di Belvedere Spinello".

Crotone, colpo al clan Marrazzo: 36 arresti. In manette capi e gregari NOMI-VIDEO

E' stato infatti catturato nella tarda serata di ieri Fabio Lopez, 40 anni, esponente di rilievo del sodalizio criminale, altro personaggio tra i 36 destinatari del provvedimento cautelare emesso dal gip distrettuale di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha recepito le risultanze di indagine acquisite dal nucleo investigativo Cv di Crotone e dalla squadra mobile di Catanzaro. Nel blitz notturno con cui 150 carabinieri avevano setacciato numerose località della province di Crotone e Cosenza, oltre ad altre site in quelle di Milano, Pavia e Varese, il suo nome era rimasto nella casella degli irreperibili: l'uomo, infatti, si trovava da giorni in Romania per motivi privati. Gli investigatori dell'Arma, però, attraverso una rete di informazioni sul campo, sono riusciti subito a individuare i suoi movimenti e a scoprire che l'uomo sarebbe tornato in Italia nella serata di ieri, su un volo in arrivo all'aeroporto di Bari-Palese.

Operazione “Six towns”: gli omicidi da cui partirono le indagini

Così, una squadra di Carabinieri del nucleo investigativo di Crotone si e' spostata immediatamente sul capoluogo pugliese, organizzando la trappola insieme ai militari della compagnia di Bari-San Paolo: sbarcato dall'aereo, Lopez (che viaggiava con altri suoi conoscenti, risultati estranei alla sua vicenda giudiziaria) è stato immediatamente individuato, bloccato, identificato nel posto di polizia di frontiera e e tradotto in carcere presso la Casa circondariale di Bari.

'Ndrangheta a Crotone: il Gip rigetta la richiesta di arresto per un ex poliziotto -VIDEO