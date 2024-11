I due imprenditori agricoli, al fine di ottenere contributi comunitari, avrebbero prodotto falsa documentazione attestante la disponibilità di terreni agricoli a Petilia Policastro, Botricello e Roccabernarda

Due imprenditori agricoli, rispettivamente di Petilia Policastro e Roccabernarda, sono stati denunciati dai carabinieri, nell'ambito di due distinte attività, per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.

I due imprenditori, secondo quanto emerso dalle indagini dei militari della Compagnia di Petilia Policastro, al fine di ottenere contributi comunitari in ambito agricolo, avrebbero prodotto della falsa documentazione nella quale si attestava la disponibilità, da parte loro, di terreni agricoli ubicati Petilia Policastro, Botricello e Roccabernarda. In tal modo i due imprenditori, uno nel periodo che va dal 2010 al 2017 e l'altro tra il 2008 e il 2016, hanno ottenuto, indebitamente, fondi per un ammontare complessivamente stimato in circa 220 mila euro.