La guardia di finanza del gruppo di Lamezia Terme nel corso di un controllo, ha scoperto su un camion un 'carico' di 2 kg di eroina. La pattuglia di servizio, osservando gli autoveicoli in transito, ha concentrato l’attenzione su un camion, il cui proprietario trasportava collettame vario. Nel corso del controllo, i finanzieri, notando il nervosismo del camionista, lo hanno condotto in caserma. Durante l'ispezione del camion con i cani antidroga hanno trovato l'eroina in un porta oggetti della cabina del camion, confezionata in quattro panetti pressati, rivestiti di cellophane. I finanzieri hanno sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente e l'autocarro e tratto in arresto il responsabile, che è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro, a disposizione della magistratura. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato, nella cessione al dettaglio, introiti per almeno 150.000 euro.