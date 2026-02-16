Domenica l'arcivescovo Maurizio Aloise ha visitato le comunità che hanno subito danni ingenti a case e attività economiche. In campo anche la Caritas
L'arcidiocesi di Rossano Cariati, per il tramite della Caritas diocesana, lancia un appello «a tutti coloro che vogliono contribuire al soccorso e alla ripartenza del lavoro e della vita quotidiana di quanti sono stati colpiti in queste ore dalla esondazione del fiume». «Nella giornata di domenica - si legge in una nota - l'arcivescovo Maurizio Aloise ha visitato le comunità che hanno subito danni ingenti alle abitazioni, alle infrastrutture e alle attività economiche, portando loro una presenza che vuole farsi immediata prossimità».
Per questo motivo la Caritas diocesana di Rossano-Cariati ha avviato una raccolta fondi per raccogliere risorse economiche da destinare alle comunità colpite. La Caritas Diocesana di Rossano-Cariati «ringrazia anticipatamente tutti coloro che si uniranno a questo sforzo solidale» e ricorda che è stata avviata anche una raccolta straordinaria di materiali necessari per affrontare l'emergenza, in particolare: prodotti per l'igiene personale; prodotti per l'igiene della casa (detergenti, candeggina, detersivi sgrassanti, disinfettanti, scope, palette, secchi con mocio, stracci, spugne abrasive, guanti, mascherine, buste e sacchi per rifiuti resistenti); attrezzature per la rimozione del fango e il ripristino degli ambienti (pale, stivali di gomma, tira-acqua, spazzoloni, idropulitrici, pompe per aspirazione dell'acqua).
È possibile consegnare il materiale alla Caritas Diocesana, direttamente nella sede della Casa della Speranza nell'A.U. di Rossano: Lunedi dalle 9.30 alle 12. Martedì dalle 9.30 alle 12 dalle 16 alle 18.30. «Per chi volesse offrire - conclude la nota - la propria disponibilità per aiutare a ripulire dal fango case e locali di pertinenza può presentarsi domani, martedì 17 febbraio alle ore 9, presso la sede della Casa della Speranza a Rossano». Attivati anche due punti di ascolto: Unità Pastorale Thurio, Comunità San Telesforo, C/da Thurio Corigliano Rossano; Chiesa Santa Maria del Seggio Piazza Seggio Tarsia.